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日報新聞 > 地產

﻿屋苑錄市價租務個案

2017-03-07 列印
　　星島地產網報道，二手租務個案持續，世紀21卓建董事李建華表示，九龍站君臨天下2座中層D室，面積794方呎，屬兩房間隔，望園景，以月租3.9萬元承租，呎租約49.1元，屬市價水平。據了解，業主於2009年以1524萬元購入，租金回報約3.1厘。

　　香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳峻瀅租II3座高層G室，面積約504平方呎，以約1.5萬元承租，呎租約29.8元。據悉，業主於2015年6月以約581.5萬元購入，按是次租金計，回報率約3.1厘。

　　利嘉閣市務經理陳敏生透露，荃灣朗逸峯7座高層D室，面積約1008方呎，以3.3萬元連車位出租，呎租約32.7元。業主在2009年7月，以約704萬元買入上述單位，現出租可享租金回報約5.6厘。
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