﻿拆牆「變身」 兩房細單位改三房

要將2房細單位，改造成空間分配合理的3房戶，對不少人來說似乎是天方夜譚，但經過室內設計師的巧思之後，即能克服困難，能滿足家庭成員的需要之餘又能兼顧貯物空間。如以下介紹的室內設計個案，設計師以簡約為題，透過改動牆身及家具擺位，為戶主「變出」多一間睡房。



這間位於西灣河鯉景灣的設計個案，原則為2房間隔，實用面積520方呎，為女戶主及2位成年女兒的居室。為了讓她們有屬於自己的空間，故戶主特別邀來設計師Eric Fung為一家人重新設計單位，把2房間隔變成3房，並同時擴充了貯物空間，滿足各人所需。



衣櫃當牆身利貯物



大廳本來呈曲尺形，為騰出空間增加睡房，設計師特意把大廳面積縮細，闢出地方劃為大女兒睡房。大廳空間由曲尺形變成容易規劃的長形，減少了設計大廳的難度。雖然廳區空間減少，但其簡約設計亦為客飯廳增添分數，置身其中也不覺得侷促，不論是玻璃餐桌還是白色電視組合櫃，也統統融入於大廳的簡約線條。



為營造溫暖感覺，大廳加入了現代室內設計常見的內嵌式燈槽，用作滲光及照明，再加上天花及組合櫃裏的小圓燈，使廳區觀感變得溫馨和諧。



另外，設計師特別把於門口位側、毗連廚房門的一幅牆身拆除，改以小型及頂貯物櫃代替牆身，增加貯物空間。至於廚房方面，廚櫃組合主要以白色及木色為主，而雪櫃則收納於黑色亮面櫃身之中。



主人睡房設計同樣走簡約實用路線，色調離不開白、啡兩色，簡約的牆身、衣櫃，再配上啡色格仔紋的牀頭板，盡顯時尚。主人房間隔呈曲尺形狀，為了不浪費空間，設計師特意挑選了一個曲尺形衣櫃，將凹進去的空間「填滿」，睡房亦從曲尺形變成方形，善用每吋空間。



平均分配睡房空間



設計師把從大廳騰出的地方劃作大女兒房間，為平衡戶主大小女兒的房間面積，設計師先將2房之間的牆身拆去，再平均分配2房空間，並以大型及頂貯物櫃代替牆身，一舉兩得。



至於2房的內部設計，風格大致相同，同樣以淺色調為主，貫徹全屋簡約大方的風格。設計師在兩個女兒房間的衣櫃門裝設了全身鏡，方便戶主的女兒打扮及整理儀容。



為使浴室間隔更實用，設計師把原於牆身一側的浴室門移到中央，解決了浴室門開合造成阻擋的問題，並加設更大的鏡櫃及面盆櫃，提升貯藏容量。