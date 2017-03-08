 Advertisement
  • 2017年3月8日 星期三
  • 17º
  • 83%
熱門： 背囊友特首選戰麥當勞捐骨髓敬言仁基金

日報新聞 > 地產

﻿二手市價租務持續

2017-03-08 列印
　　二手市價租務個案持續，世紀21康聯地產客戶經理康向斌表示，觀塘麗港城23座高層H室，面積748方呎，屬3房（1套）間隔，以月租2.38萬元租出，呎租31.8元，屬市價水平。

　　據了解，業主於2011年以598萬元購入上址，業主可享租金回報率達4.8厘。

　　中原高級分行經理黃達雄表示，大埔翠屏花園D座低層8室，面積269方呎，兩房間隔，業主放盤時開價8000元，日前減至7800元租出，實用面積呎租29元。

　　新租客為用家，有意長期租用單位；據悉，業主於2009年4月以74.8萬元購入單位，是次租出單位可享約12.5厘租金回報。

　　Q房網高級營業經理黃少雲表示，薄扶林置富花園17座低層A室，面積439方呎，屬2房間隔，望內園景，獲租客以1.55萬元承租，呎租約為35.3元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd