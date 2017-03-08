﻿素雅居停 以白色為主調

要為已居住多年的單位作翻新，對戶主而言亦有難以取捨之處，要保留已經習慣的間隔佈局，還是大幅改動成全新面貌？今次介紹的室內設計個案，已退休的戶主夫婦就選擇了後者，設計師不但為間隔作全面改動，色調主題亦以清新雅致為主，帶出溫馨舒適感覺。



相信不少人都會對「呂」字廳有一種印象：角位多、難以擺放家具，如今次的設計個案，即為一例。單位為鰂魚涌太古城1間約700方呎戶，原本是3房2廁間隔，大廳呈「呂」字形，戶主夫婦於上址居住了約10年，早前找來室內設計師Barry Leung為居室作大翻新。



Barry表示：「戶主夫婦為已退休人士，女戶主希望以白色為主，但全白色易予人冰冷感覺，所以地板、家具及牆身都稍稍加添不同色彩點綴，增添溫暖氣息。另外，長居外國的子女則間中回港小住，所以除主人房之外，亦要預留客房位置。戶主夫婦亦要求提高居室貯物量，故廳堂其實亦暗藏不少貯物空間。」



改動廚房 變曲尺廳



他又指，戶主曾提及在這次大翻新後，相信將來亦未必再會為單位作大幅裝修，所以這次翻新除了廚廁全面翻新之外，連窗戶及地台都從新再做，可謂煥然一新。



單位的「呂」字廳的間隔，現時搖身一變成為曲尺廳──原本設於一角的廚房，以及毗連的工人房拆去後，重新佈局，將工人房靠近大門側，而廚房側靠近另一邊牆身，設計成長方形，令間隔更加見使。



由於廚房只有一面向天井的窗戶，為了加強採光，設計師其實有意將廚房改成開放式，但考慮到油煙問題，決定將廚房設計成有間牆，再加大玻璃窗及玻璃趟門設計，將廳堂光線引入，提升光度。而玻璃窗戶及趟門的設計，亦見心思。



主房屏風層架闢工作間



單位原本設有3間睡房，現時設計將主人房及毗連本來是男戶主書房的房間打通，並將旁邊的客廁納入房間範圍，成了1間偌大的套房，色調同樣以淺淡為主，配合全屋的主題顏色。



為了方便喜愛閱讀的男戶主，有自己的空間看書及放置書籍，設計師在主人套房內原有的書房位置重新闢出工作間，並以屏風式貯物層架與寢區作分隔，既保留房間的空間感，亦讓男戶主看書及工作時，不會打擾女戶主休息。



至於旁邊的客房，間隔保留了原本的設計，由於戶主家人間中在此留宿，故除了將部分空間闢作戶主夫婦的貯物位置之外，亦設置睡牀方便家人休息，色調以舒適為大前提。大櫃側的小書桌，則方便女戶主間中在此處理事務或使用電腦。