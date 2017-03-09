﻿翠壁淺色系列寬敞廳堂 弧形窗賞美景

翠壁坐落東山臺23號，依山而建，傍司徒拔道；享半山清幽之餘，與銅鑼灣僅數分鐘車程。物業僅高4層，單位間隔多元。是次介紹的放盤實用面積954方呎，2房連1套房，對正跑馬地馬場翠綠美景。



放盤單位大宅客飯兩廳涇渭分明，皆高曠寬敞，四方端正。大廳以簡單自然為主，天花牆身為純白色，淺色木地板鋪上米白色大地毯，配合同一色系的米白色沙發，前置淺色木製影音架，舒適和諧。弧形落地大窗橫跨客廳末端，陽光灑落，溫暖和煦。大廳俯瞰司徒拔道一帶翠綠山坡，盡覽跑馬地馬場及銅鑼灣一帶都會，開揚舒暢。



外望翠山兼馬場



四正飯廳位於客廳旁，由走廊分開兩邊：一邊設層架於牆身，可布置裝飾品以點綴一室；另有低身木桌連矮牆，可作餐區。另一邊則闢為開放式廚房，並放置玻璃面木餐桌及餐椅，上懸純白蓮花雕飾吊燈，整體素雅清新。餐桌旁又置大窗，光猛通爽。



主人套房四方寬廣，且以白色為主，呼應大廳設計，白色牆身天花襯以淺色木地板。置大型雙人牀後，活動空間仍綽綽有餘，更可於大牀尾端放置貯物架。弧形大窗外望開揚跑馬地馬場及都會，蒼翠明亮。房間套廁以全玻璃牆間隔，令一室通透澄澈。



另一房間間隔修長，已闢為衣帽間，置坐地大衣櫃及梳妝台，並有弧形大窗外望開揚景觀。開放式廚房闊落，有吊櫃及地櫃，且烹飪設備一應俱全，可容多人同時下廚。浴室裝潢雅淡，套廁更置浴缸及大鏡，環境舒適。



上述單位為翠壁高層A室，實用面積954方呎，採2房2廳連1套房間隔，另設1工人房，原則3房1套房。業主現叫價1680萬元放售，實用面積呎價約17610元。