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日報新聞 > 地產

﻿屋苑屢見租務個案

2017-03-10 列印
　　據星島地產網報道，二手屢錄租務個案，Q房網聯席董事招潔冰表示，柴灣杏花邨32座高層1室，面積614方呎，屬3房間隔，望開揚景，獲租客以2.35萬元承租，呎租為38.3元。據了解，業主於1996年11月以437.8萬元購入上述單位，租金回報約6.4厘。

　　利嘉閣助理分區經理余文偉稱，長沙灣泓景臺座低層B室，面積約577方呎，為3房間隔，享內園景，以26000元租出，呎租45.1元。據悉，業主於2016年11月，以約890萬元買入上述單位，可享租金回報約3.5厘。

　　中原分區經理周偉航表示，火炭晉名峰B座中層D室，面積602方呎，屬兩房間隔，以21000元租出，呎租34.9元。業主於2015年以650萬元購入單位，是次租出單位可享約3.9厘租金回報。
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