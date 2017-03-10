﻿屯門村屋議價幅度僅3% 貼市價盤源缺 交投稍停滯

屯門村屋近期靠租賃支撐，不少家庭客及年輕人重新出動尋覓租盤，本月錄5宗租務個案，反觀買賣交投仍然膠著，2月迄今僅得1宗成交，區內貼市價盤源短缺，今次本刊介紹3個不同類別的單位，掃管笏村一個上複式連天台戶以760萬元放盤，泥圍亦有全幢叫價1,200萬元，而順達街則有全新中層單位目前以348萬元放賣。



屯門區村屋1月錄得約10宗買賣成交，但自上月月中起受節日氣氛影響，加上盤源短缺，交投停滯至今仍未回升，2月至今暫僅錄得1宗買賣，富景物業分行經理劉先生透露，「現時睇樓客主要為區內用家，揀樓均以『價錢行先』，一般希望尋找300萬元左右的放盤，本月錄得的唯一一宗成交，便是龍鼓灘485方呎地下單位，連一個450方呎花園及一個有契車位，獲買家以252萬元承接。」



龍鼓灘485呎252萬承接



瑋璟物業客戶經理麥先生指出，「屯門區內盤源不多，約有45個，其中貼市價的只有約10個，而可供睇樓的更是全無，當中主要以分層居多，全幢及複式單位最缺盤，大多為業主自住放盤打算換區外樓，所以提供的議價空間不多，僅得約3%。」



現市場的放盤中，700方呎中層戶入場價約350萬元，而頂層連天台和地下連花園則視乎花園大小、地理位置等因素，質素較好的約以480萬元入場，若不介意質素較一般的，400萬元亦已有交易。



叫租硬淨暫錄5租賃



屯門區雖然交投疏落，但幸仍有租務支撐，建基物業經理葉先生表示，「自年初八啟市後，問租量開始回復，主要均為40至50歲的家庭式客人，另外亦有年輕人尋覓1房細單位，本月暫錄5宗租賃個案，其中順達街有700方呎中層單位以8,900元承租。」區內放租盤同樣短缺，只有10餘個，業主叫租硬淨，只肯減200至300元。700方呎的3房單位現時入場租金9,000元，而面積約250方呎的1房地下單位最平則以5,500元承租。