﻿珀苑木系廳呈溫馨雅意 通透賞景露台

珀苑坐落中半山堅尼地道，由2座組成，僅提供106伙住宅，全屬實用面積逾千四方呎大戶；屋苑依山而建，但毗鄰灣仔市區，環境靜中帶旺，生活便利。是次介紹其中一個中層單位，採3房連1套房設計，內籠裝潢簇新，間隔四正實用，實用率高達八成。



大宅客飯兩廳由走廊分隔，皆高曠寬敞，四方深進；並以雪白牆身裝潢，鋪上淡粉紅色地毯，充滿溫馨家居感。客廳空間充裕，有3張米色沙發呈品字形佈置，亦有茶几及電視櫃等家具，色調黑白分明，對比強烈。廳內又以格仔圖案地毯及掛畫點綴，洋溢情趣。加上寬廣玻璃門設於廳末，外連露台，引進陽光，暖意洋洋，更覺簡潔溫馨。大宅外望樓景及平台花園泳池，開揚舒適。飯廳布置亦以深褐色及白對比為主調，呼應客廳；並且放置6座位長木餐桌及幾個木櫃後，仍有充足活動空間。餐桌旁邊亦設有偌大廳窗，促進空氣流通。



睡房設鏡面衣櫃



單位擁3間睡房，其中1間為套房，均以白牆及地毯裝潢。主人套房四正寬敞，置有大型雙人牀，可三邊下牀；旁邊更有餘裕添置巨型鏡面衣櫃，時尚實用。房間並設偌大排窗，光猛通爽。其餘房間同樣方正實用，其中一間布置成家庭室，內置沙發及電視等家具，裝潢素雅。



獨立廚房呈長方形，置大型木系吊櫃及地櫃，設兩邊煮食櫃台，擁3個爐頭及雙洗滌槽，烹飪設備齊全。廚房內另設工作間，可作洗衣及曬衫處。客套兩廁分別置浴室及獨立淋浴間，保養簇新，乾爽整潔。



上述單位為珀苑中層B室，實用面積1404方呎，採3房2廳連1套房間隔，連露台，另設1工人套房。業主現叫價3300萬元連1車位放售，實用面積呎價約23504元。