世紀21奇豐分行經理胡佩碧表示，馬鞍山新港城J座高層6室，面積374平方呎，屬2房間隔，座向東南，獲外區客以500萬元購入，呎價13369元，屬市價水平。
據了解，原業主於1994年3月購入上址，買入價為272萬元，持貨23年至今售出，帳面獲利228萬元離場，單位升值約84%。
奧運站君匯港810萬易手
中原首席分區營業經理黃家全表示，奧運站君滙港5座中層D室，面積478方呎，享開揚海景，以810萬元易手，呎價16946元。
據了解，原業主於2005年11月以約404萬元買入上址，現易手帳面獲利406萬元離場。
利嘉閣聯席董事余美寶透露，紅磡海逸豪園12座高層D室，面積約578方呎，為2房間隔，享內園景，以950萬元連租約成交，呎價約16436元，據悉，原業主於1999年以約401.8萬元一手買入，持貨至今，現轉手帳面獲利548.2萬元。
香港置業市務經理(銷售)李隆基表示，將軍澳峻瀅1期1座高層G室，面積529方呎，屬2房間隔，向南望園景。
原業主最初叫價約615萬元，經雙方議價後，減價約15萬元，以約600萬元易手，呎價約11342元。據悉，買家為區內客，原業主於2012年7月以約408.1萬元購入，帳面獲利約191.9萬元，樓價升值約47%。