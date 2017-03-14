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﻿屋苑連錄市價租務個案

2017-03-14 列印
■二手再錄市價租務個案，當中包括西環及北角等單位。
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　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理馬宏恩表示，西環寶雅山中層C室，面積712方呎，屬3房間隔，望部份海景，獲租客以4萬元承租，呎租約56.2元。據了解，業主於2010年2月以906萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報高約5.3厘。

康澤花園兩房1.65萬租出

　　香港置業分區董事林文奇表示，北角康澤花園D座高層3室，面積約419方呎，屬2房間隔，望少量海景。據悉，原業主開價約1.9萬元，經雙方議價後減價約2500元，以約1.65萬元租出，呎租約39.4元。新租客為區內客，因心儀單位望海景及位於港鐵站上蓋，故睇樓一次便決定承租。
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