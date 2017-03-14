﻿型格時尚居 改動間隔釋放空間

居所面積大，未必代表空間一定見使。如今次介紹的設計個案，居室面積達千餘呎，惟房間佈局所限，地方難以善加利用，但在室內設計師巧思改動後，廳堂立即變得闊落方正，不僅有足夠空間放置女戶主的豎琴，在深色調的點綴下，更為全屋注入型格感覺。



這間位於荔枝角美孚新邨、實用面積接近1,500方呎的單位，原本為4房戶，但因為房間及廚房分佈，令廳堂及玄關成了凸字形，空間較難使用，於是戶主夫婦邀來室內設計師Jacky Leung，為全屋來個全面翻新及間隔改動，不僅改善間隔點及迎合一家人的生活習慣，更為居室添加點點型格的氣息。



屏風分隔音樂間



單位居住人數不少，除了戶主夫婦之外，更有3個小孩及2位傭工。Jacky表示，「這個設計個案因為居住人數較多，加上戶主想要一個小小的洗衣房，所以屋內的房間、洗手間及廚房，全部位置都有改動。以廚房為例，早前長居外國的戶主夫婦，習慣使用島形廚櫃，所以廚房便由原本的獨立式，改為現時開放式設計，而島形廚櫃再結合飯廳功能，令空間更開揚。」



女戶主喜愛彈豎琴，新居當然要預留位置擺放心頭好。設計師將大門另一側的位置闢作音樂間，以鏤空屏風分隔，旁邊又設有高低有致的展飾櫃，成為女戶主的音樂天地。至於整個廳堂都以深色調為主，配以具粗獷感覺的建材點綴，時尚感滿溢。



單位本來設有4間睡房，改動後成為3房連套房間隔，同時令廳堂由之前的「凸」字形變成曲尺形，觀感立即提升。由於戶主重視廳堂的設計感，所以貯物空間都集中在房間位置。



主人房將毗鄰的其中1個客廁納入房內，令房間成了套房，同時又與旁邊的客房打通，將客房部分空間作為戶主夫婦的衣帽間，加上衣帽間設有加高地台，貯物量相當可觀。戶主夫婦都希望房間色調偏暗，令人較易放鬆及休息，故用色上都以深色為主，至於套廁則以玻璃作間牆，保留空間感。



彩色積木主題睡房



衣帽間未有用盡，所以2間兒童睡房在重新佈局之餘，同時亦可騰出部份空間令廳堂更闊落。較大的兒童睡房是2個小男孩的天地，呈曲尺擺位的高架睡牀，以彩色積木主題，活潑跳脫，近房門的小書桌及層架，亦色彩繽紛。



