﻿逸瓏雅廳明麗怡人 私家天台泳池

九龍塘乃傳統豪宅地段，環境清幽寧靜，吸引不少實力用家進駐。是次為大家介紹座落廣播道的逸瓏「天池屋」，採清新簡約裝潢，用色簡單，佈置簡潔利落，予人耳目一新的感覺。另連逾千呎天台，設私人泳池，極具豪宅風範。



逸瓏位於廣播道1號，樓齡僅6年，依山而建，地勢較高，視野更為開揚遼闊，可遠眺九龍市景。屋苑設有6座，一字排開，景觀有保證，今次走訪的是2座頂層特色戶，實用面積逾2300方呎，內籠裝潢現代簡約，佈置以木系為主，自然優雅。



玻璃門接賞景露台



甫入大宅，先見寬廣廳堂，客飯兩廳呈長形，極為寬敞，並設有玻璃門連接露台，引入充足自然光線，為一室提高空間感。放眼望去，可見廳中多處用上木系及類似色調佈置，先鋪上木地板，再置深淺褐色大櫃、矮身茶几等，營造濃厚家居感。客飯兩廳涇渭分明，前者曲尺形沙發倚高身大櫃擺放，與電視櫃之間的距離甚廣，前方保留大片活動空間，凸顯大宅面積之廣闊。



特大主臥設休憩區



另一邊的飯廳同樣寬闊，以素白色為主，雲石餐桌置中，上有特色吊燈作點綴，設計添層次之餘，亦為一屋添上暖意，塑造出具個人風格之廳堂。



寢室方面，單位3房中有2間為套房，每間房空間寬敞，其中主人套房與毗連的1間睡房打通，面積雙倍寬闊，可清晰劃分成寢區與休憩區，前者擺放雙人牀，三邊下牀絕不成問題，牀頭兩旁分別設小櫃及牀頭燈，輕鬆帶出悠閒寫意的感覺。而另一旁則設小沙發及電視機，住戶隨時可放鬆身心。另外，房內亦由原來的1扇大窗，變成2扇長窗，同時為室內採納陽光，使一室充滿朝氣，窗外更可見開揚遼闊的九龍市景，毫不侷促。其餘房間同樣四正實用，當中一房利用高樓底優勢，建造了閣樓，用以置物，美觀兼實用。



值得一提的是這間天池屋附設1986方呎天台，前臨香港浸會大學，遠眺九龍市景，視野壯觀遼闊，且設有私家泳池，住戶可於美景相伴下暢泳，實屬享受。以上介紹的是逸瓏2座頂層特色戶，實用面積2340方呎，由4房改為3房2廳連2套房間隔，另設1986方呎天台及工人套房，業主叫價1.5億元放售，折合實用呎價64103元。