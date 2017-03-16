﻿傲翔灣畔優雅廳呈暖意 盡賞全海景致

傲翔灣畔位於域多利道，靠近招商局碼頭，環境幽靜，享無垠海景，物業樓齡8年，享有天際泳池及完善會所。是次為大家走訪其中一個中層單位，實用面積1059方呎，間隔四正，裝潢優雅；加上開揚露台，能鳥瞰遼闊海灣。



物業全幢26層，共95伙，間隔多元，由約500方呎中型單位至1500方呎大戶亦有提供。是次就介紹其中一個1059方呎大單位。大宅客飯兩廳呈方形，涇渭分明。大廳以淺色木地板及杏色牆身作基礎裝潢，舒適自然。客廳置有灰色6座位沙發、茶几及電視櫃，又以牆鏡點綴，簡單優雅。飯廳則於角落鋪設天藍色牆身及弧形長椅，並置有中型圓餐桌及水晶吊燈，設計別出心裁，相當精緻。廳末有寬廣玻璃趟門連接開揚露台，陽光灑落，通爽澄明，洋溢溫馨。露台景觀開揚，居高臨下，蔚藍海景盡收眼底。



特色吊燈點綴



大宅擁4房，其中一間為套房，均間隔方正，裝潢雅致。主人套房以素色為主，以吊燈裝飾；內置大型雙人牀，可三邊下牀之餘，更可添置大衣櫃及梳妝台。套房更設偌大雙窗，遼闊海景一目了然。其餘房間或置雙人大牀，或置書桌書櫃，並均設偌大窗戶，或望海，或望翠綠山巒，採光度高。獨立廚房為長方形，設有兩邊煮食櫃台、5個爐頭、雙洗滌槽及通風窗，設備齊全。客套兩廁均以雲石裝潢，有大鏡及浴缸；套廁更設雙洗手台，高貴實用。



以上單位為傲翔灣畔中層B室，實用面積1059方呎，間隔為4房2廳連1套房，連露台，另設1工人套房。業主現議價放售，並以每月5.5萬元放租，實用面積呎租約51.9元。