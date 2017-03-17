﻿西貢村屋回報穩企3%至4% 睇樓人流增 投資客佔一成

西貢村屋環境優美，而且租金回報理想，吸引不少買家購入自住或收租，2月份錄得約22宗成交，其中全幢成交佔近一半，區內盤源緊張，尤其清水灣一帶更甚，今次介紹3個全幢放賣單位，曾豪花400萬元裝修的輋徑篤村最新叫價3,200萬元，而蠔涌新村及萬宜山莊則分別以1,900萬元和1,430萬元放售。



西貢區村屋睇樓氣氛開始活躍，特別是不少有自住需要的用家入市，陽光物業營業經理鍾先生指出，2月份該行錄得約22宗買賣，其中近一半為全幢成交，「睇樓客中約1成為收租客，因西貢區村屋租金普遍回報達3至4厘，部份買家選擇多買數間來收租，近日竹洋路就有全幢獲買家以1,600萬元購入，再以5萬元放租，租金回報3.75厘。」



約60伙放盤



太平洋物業高級營業董事劉先生也表示，「自去年11月辣招推出後，利用公司股權轉讓形式以慳稅的個案增加，2月也有1宗此類成交。目前，區內放賣盤源不多，僅有約60個，手持優質單位的業主叫價硬淨，而心知質素較一般、樓望樓的則可提供輕微議價空間，如原叫價1,500萬元的可減至1,300萬元。



另外，嘉信置業高級經理亦透露，「現時清水灣一帶缺盤，價錢吸引且質素高的單位放盤3個月內已能迅速被承接。複式單位入場價約1,000萬元，而全幢最平的則叫價1,430萬元。」



中層戶月租1.1萬起



至於租務方面，鍾氏稱1、2月為旺季，月前普遍錄得逾30宗租賃，2月更錄逾40宗，分層主要獲中環區租客青睞，而複式及全幢單位則大多由外國人承租。現時區內約有200個放租盤，不過正因承租量快速，他料盤源將開始減少，業主為求吸客亦願意提供10%至15%議幅，個別甚至由原叫租6萬元減至5萬元承租。區內全幢村屋目前入場租金為4.3萬元，而最平的中層單位則可以月租1.1萬元入場。