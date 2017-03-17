﻿瑰麗新村大廳溫馨洋溢 連私家大花園

九龍豪宅地段中，又一村可算較為人熟悉，低密度純住宅區，周邊環境清靜，人車稀少，區內分佈着不少老牌豪宅，是次介紹的正是指標屋苑之一的瑰麗新村，放盤實用面積976方呎，裝潢簡約清雅，賣點是外連私家大花園。



瑰麗新村是又一村老牌豪宅屋苑，設有4座共108伙，供應少，放盤亦不多。屋苑設有12個地下連花園特色戶，以下介紹的放盤便是其中。單位實用面積976方呎，採3房連1套房間隔，廳接大花園，景觀望內園，私隱度高。



3房1套間隔



甫入大宅，先見闊落之大廳。白色木系地板光潔企理，牆身以綠色條紋作點綴，先為一室添特色。客廳呈方形，布藝沙發曲尺形擺放，前方保留大片活動空間，凸顯廳中空間感，更感寬敞開揚。飯廳自成一隅，位於另一端，黑色玻璃餐桌置中，配合特色牆身及天花，樸實之餘獨具風格。一側設有落地玻璃門，外連私家花園，令室內空間恍如延伸了出去，同時採入充足自然光線，照遍一廳，光猛通爽。



單位設有3間房，主人房為套房設計。其中一房選用綠色作主調，再於多個櫃子及書架貼上同色調迷彩花紋，乍看之下有如綠草，整間睡房感覺清新自然。房中設有玻璃門通往花園，旁邊亦設落地大窗，透視花園景色，房內更見通透明亮。睡牀貼牆擺放，空出來的地方再置書桌椅組合，周邊亦有餘裕。



以上為大家介紹的是瑰麗新村4座地下連花園戶，實用面積976方呎，採3房2廳連1套房間隔，另設1工人房及1886方呎花園。業主叫價2800萬元連1車位放售，折合實用面積呎價為28689元。