 Advertisement
  • 2017年3月22日 星期三
  • 19º
  • 89%
熱門： 特首選戰食肉菌廢物收費﻿器官移植郭富城

日報新聞 > 地產

﻿二手續現市價租務個案

2017-03-22 列印
　　二手續現市價租務個案，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，黃大仙滙豪山高層C室，3房間隔，面積665方呎，座享開揚景，放租約1個月，原叫價2.7萬元，經議價後以月租2.5萬元租出，呎租37.6元，屬市價水平。據了解，業主於2012年購入上址，當時作價798萬元，以現時月租2.5萬元計算，業主現享租金回報率3.8厘。

　　祥益地產助理客戶經理古文彬表示，屯門叠茵庭6座低層G室，面積499方呎，獲一名區內客承租，以1.23萬元租出，呎租為24.6元。

　　Q房網聯席營業董事林子雯表示，炮台山富嘉閣高層G室，面積666方呎，屬2房間隔，望開揚景，獲租客以2.4萬元承租，呎租約為36元。據了解，業主於2005年7月以365萬元購入上述單位。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd