﻿怡晴軒闊排窗盡覽景致 時尚曲尺大廳

大坑道一帶豪宅林立，老牌屋苑林立，亦不乏樓齡較輕單幢豪宅，是次介紹的怡晴軒便是例子。怡晴軒是一梯一伙設計，供應少的同時私隱度較高。推介單位位處高層，實用面積逾1800方呎，廳中一列排窗呈曲尺狀圍繞半廳，環迴賞盡香港大球場至跑馬地一帶美景。



怡晴軒坐落大坑宏豐臺6號，於2000年落成，一梯一伙，共提供12個單位，除頂層複式戶外，其他均是4房，這種大面積4房間隔的單位於區內供應不多，放盤相當罕有。走訪單位是高層戶，客飯兩廳及各睡房皆設有弧形大窗，景觀遼闊開揚。



3房1套連車位



大宅設計簡約時尚，以素色系為主，灰色地板略呈反光，予人整潔企理之感。從大門而進，最為搶眼的必定是牆上整列排窗，環繞大廳而設，一邊向銅鑼灣方向望繁華市景及維港景色，另一邊向跑馬地方向，望香港大球場一帶開揚遠景，居高臨下，附近景色盡收眼底，住戶可隨時多角度環迴賞景，壯觀至極。



回首室內，可見大廳呈曲尺形，客飯兩廳格局清晰分明，各據一端。前者地方闊落，布藝沙發倚大窗擺放，與電視櫃距離甚寬，使室內空間感略見加強。另一邊的飯廳同樣倚窗設置，玻璃餐桌置中，四周保留大量活動空間，更能凸顯大宅面積之大。上方有圓形吊燈作點綴，為一廳設計添層次。



單位原則為4房間隔，戶主特意把主人套房與毗連的1間睡房打通，令私人空間更為闊落。房中原本只有1扇弧形大窗，打通後變成了2扇窗戶，採光度雙倍提高。房間承接了大廳裝潢風格，以淺色作主調，予人舒適休閒之感；而且間隔實用，放置了雙人睡牀後仍不失空間感；至於其餘2間睡房面積亦不小，偌大窗戶讓住戶可從多角度欣賞窗外遼闊景致，美不勝收。



以上單位為怡晴軒高層戶，實用面積1840方呎，採3房2廳連1套房間隔，另設工人套房。業主現叫價4880萬元連1車位放售，實用呎價為26522元。