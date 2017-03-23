﻿九龍塘豪宅交投稍升 造價屢創新高

二手樓市近月市況甚佳，造價屢創新高，九龍塘豪宅市場亦不例外，其中逸瓏錄得逾億元大額交投，價錢較對上一宗同類型成交高出超過一成。大屋苑樓價高企兼匙盤愈來愈少，促使買家轉投成交疏落而難以參考造價的單幢及細屋苑。



中原地產高級分區聯席董事余社朝表示，九龍塘豪宅二手市場近月相對暢旺，單是3月首星期已錄得13宗成交，有機會超越上月38宗的成績。「地王」效應令多區二手樓市交投不斷，價格愈見高位，九龍塘亦受惠於此熾熱氣氛，月內錄得數宗高價成交，其中逸瓏造價逾億元之餘，更比對上一宗同類型成交高出近一成半。所指的是逸瓏2座高層特色戶，實用面積2340方呎，連1986方呎天台，市傳以1.3億元沽出，實用呎價55556元。而對上同類型成交於2月份錄得，以1.068億元易手，呎價49103元。換言之，最新成交的單位造價高出13%。



逸瓏特色戶錄成交



余社朝補充，逸瓏目前放盤有約23個，其中匙盤4個，平均實呎叫價約33000元，業主可提供之議價空間維持2%內。



余氏又表明，大屋苑盤源收窄，加上樓價屢創新高，業主聞高價消息後又以此作指標來抬高叫價，其中逸瓏就有業主將原叫價9000萬元的單位即時反價至9500萬元。有見及此，部份買家開始轉投一些單幢樓、細規模或地段略遜的屋苑。這些物業一向成交疏落，市場上較難有價格參考，業主叫價未如大屋苑般進取，反價情況亦不及大屋苑嚴重，故開始獲買家青睞，成交量逐步上升。於月內13宗二手成交中，就有6宗來自此類物業。



例如坐落喇沙利道的愛賓花園，過去數月皆沒有成交，本月，一個實呎1661方呎的高層戶，獲買家以3100萬元承接，折合實呎價18663元，造價可謂理想。又例如位置較為「唔就腳」兼鮮有成交的郝德傑山，月內也成功開單，所指的是1座高層A室，實呎756方呎，以1060萬元沽，折合呎價14021元。



畢架山一號30個放盤



美聯物業營業經理劉佳信指，市場上盤源愈見收縮，令部分屋苑交投受壓。例如區內指標豪宅屋苑之一的畢架山一號，近數月暫未錄得成交，對上一宗要追溯至去年12月，成交單位為2座中層D室，實用面積1053方呎，屬公司形式轉讓，造價3250萬元，實用呎價30864元。現時市場上有近30個放盤，匙盤連可安排睇樓的不足10個，平均實呎叫價28000元，入場價2500萬元。



碧華花園呎價14451元



劉氏續指，位列老牌豪宅的碧華花園同樣未開齋，對上成交於1月份錄得，單位為1211方呎的9座高層C室，質素偏高，以1750萬元易手，實用呎價14451元。目前，碧華花園放盤只有10個，匙盤更是1個也沒有，可安排睇樓的僅2個，平均實呎叫價約17000元。