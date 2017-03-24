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﻿大潭浪琴園呎租約41.8元

2017-03-24 列印
　　二手租務交投平穩，利嘉閣分行經理梁志偉表示，大潭浪琴園1座高層B室，面積1077方呎，屬兩房兩廳間隔，原開價4.8萬元，經議價後終以4.5萬元租出，實用呎租約41.8元。

　　Q房網聯席營業董事林子雯表示，天后僑興大廈高層S室，實用面積565方呎，屬2房間隔，單位望樓景，獲租客以2.2萬元承租，實用呎租約為38.9元，業主於2007年5月以257萬元購入上述單位。

　　中原分行經理黃啟立表示，粉嶺逸峯3座中層F室，實用面積326方呎，開放式間隔，1.1萬元租出，呎租33.7元，新租客為同區用家，見單位租金合其預算，間隔合用，即決定承租單位，業主於去年以346萬元購入上址，回報約3.8厘。
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