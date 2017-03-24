﻿常康園柔亮大廳洋溢溫馨 靜賞綠樹樓景

常康園坐落於何文田常康街1號，享小學34號名校網，屬區內老牌豪宅，以單位四正及實用率高見稱，不乏名人聚居，向來放盤稀少。是次走訪其中一個中層單位，附有優雅裝潢及露台，景致開揚，屬物業罕有放盤。



常康園位置靠近巴富街運動場及配水庫遊樂場，居住密度低，環境相當清靜。物業樓齡45年，樓高21層，共提供161伙住宅，主打面積1496至1615方呎4房大單位，另有少量3000方呎左右的特色戶。是次介紹的單位屬屋苑主打的4房1套戶型，面積屬入場的1496方呎。單位大廳方正寬敞，客飯兩廳涇渭分明，採用全白色作基礎裝潢，綴以吊燈及天花燈槽，簡約堂皇。方形客廳置有大型黑色沙發及茶几。飯廳則置白色6座位圓餐桌，並以字畫及吊燈點綴，簡約溫馨。廳內置有大型白色組合櫃，相當實用。大廳附設露台，並以玻璃門連接，屬物業罕有連露台放盤。露台居高臨下，外望開揚市景，舒適怡人。



4房1套 無窗台大窗



大宅擁4房連1套房間隔，寬敞四正，裝潢簡約溫馨。主人套房以黑、白色相襯，大型雙人牀可三邊下牀，更有空間添置書桌及大衣櫃。房內設有偌大窗戶，景觀開揚，採光度高。加上不設窗台，空間更見實用。其餘睡房亦方正實用，以白色為主，可同時兼容大牀、書桌及衣櫃，並設無窗台大窗，溫暖舒適。



廚房間隔方正，內置三邊煮食櫃枱及上下層廚櫃，設備齊全。客套2廁均設有大鏡、浴缸及玻璃屏風，裝潢優雅，乾爽整潔。



上述單位為常康園中層H室，實用面積1496方呎，採4房2廳連1套房間隔，連露台，另設1工人套房，業主現叫價1980萬元連1車位放售，實用呎價約13235元，屬屋苑現時入場價。



