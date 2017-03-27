﻿原木空間 佈局不失實用性

在寸金尺土的香港，一個能善用每分每寸，且美觀及實用並存的室內設計，相信是不少人嚮往的理想居所。如是次設計個案來說，無論是貯物量及傢俬擺位，俱是對設計師功力的考驗，既要配搭得宜，亦要注重整體佈局，設計落落大方之餘又不失實用性。



這個位於牛池灣峻弦的設計個案中，設計師Clifton Leung認為，細屋設計的首要條件就是要善用空間。甫踏進這個面積642方呎的2房戶，隨即見到一屋的暖意的淺啡色調設計，感覺實而不華，卻可看見處處不凡的賣點。



大廳牆身以淺色為主，配搭淺色調的橡木家具及地板，再加上暖色的滲光效果，使居所散發和諧溫暖的氣息。



淺啡色家具添溫暖感



客飯廳呈長形間隔，打開大門先看到矮櫃，而廳中的高身櫃則被設計放在大門旁邊，另外亦刻意把電視櫃調低一點。這種設計的原意是為了讓人第一感覺空間較開揚、闊落，減少空間的壓迫感，又能保留原有的貯物空間，而這些看似平凡的設計，成為了擴闊空間感的要角。另外，天花部份則以柔和的燈槽代替吊燈，避免吊燈影響視覺高度，令單位處處洋溢暖意，同時創造了視覺上的錯覺，令樓底更具高曠感覺。



設計個案亦注重加強屋內的聯繫。該單位入口處加設了一幅長身黑板，讓屋主及客人隨時留言及寫下重要訊息，拉近彼此之間的距離，而戶主亦可自行在黑板繪畫圖案，為空間增添玩味。大廳一側設有一扇圓窗趟門，門後就是長形間隔的廚房，廚房內採用淺木色組合櫃，焗爐及雪櫃均嵌入櫃中，而另一邊牆身則採以黑色鏡面玻璃，鏡像倒映廚房空間，使空間感倍增。



至於廳旁的浴室，設計富有趣味性，簡約的線條牆磚與地磚形成對比，產生有趣的視覺效果，亦為居室注入時尚的元素。



和式臥室別出心裁



主人睡房同樣貫徹着大廳的簡潔特色，設計以淺色調為主，但空間較小，難以騰出空間放櫃，故設計師特別在房內設計了一個趟門式大櫃，另加設入牆式三角牀頭櫃作擺放物件，讓空間線條看起來更平整。睡牀地台及天花均設計了內嵌燈槽用作滲光，加上趟門大櫃及三角牀頭櫃的淺木色調配搭，觀感簡潔而溫暖。



另一房間亦見驚喜，為方便戶主與朋友閒時「坐低傾偈」，設計師特別把房間改裝成榻榻米式設計，戶主只需打開旁邊的日式衣櫃，便能取出咕o臣及坐墊，與朋友在榻榻米的茶席上感受日本文化。此房同時亦可用作客房，戶主只要略加心思，房間隨時可變身成多用途房間，設計貼心周到。