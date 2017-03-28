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﻿屯市廣場399.5萬成交

2017-03-28 列印
　　中原分行副分區營業經理陳國威表示，新盤持續大賣，準買家信心增，惟見二手市場盤源不足，紛紛加快入市決定。屯門市廣場8座中層E室，實用面積356方呎，2房間隔，現時仍有租客居住，無樓睇，短期內會交吉，以399.5萬元沽出，平均實用呎價11222元。他表示，買家為換樓客，早前沽出區內二線屋苑單位，隨即換入市中心單位。原業主於2012年11月以230萬元買入單位。

　　祥益地產高級營業經理邱家邦表示，屯門居屋兆禧苑獲區內首置客「不睇樓」成交個案，涉及D座中層8室，實用面積363方呎，獲區內首置客垂青，買家鍾情單位客廳擁開揚景觀及房間擁向南海景，決定以350萬（自由市場價）購入上址自住，實用呎價9642元，屬市價成交。
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