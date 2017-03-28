﻿AQUA 33通透廳堂寬敞怡人 環境恬靜舒適

AQUA 33坐落薄扶林金粟街，為傳統低密度豪宅區，環境清幽；鄰近物業疏落，恬靜舒適。是次為大家走訪其中的1座中層單位，實用面積1324方呎，內籠間隔四正，裝潢清新簡約，外望可見摩星嶺一帶綠林及部份海景。



AQUA 33由4幢低樓組成，每幢樓高僅3至4層，提供共42伙分層豪宅，附設會所，包括齊全康樂設施。屋苑位處內街，人車稀少，清靜至極。是次介紹單位實用面積逾1300方呎，內部裝潢採簡約風格，清新優雅。



戶主於單位間隔上作出頗大改動，把毗連客廳的廚房改成開放式間隔，令大廳看上去更加闊落鬆動，增加一室通透感。另外，亦把單位其中2房打通，變成1間大套房，格局區分清晰，住戶私人空間更多。



客廳間隔方正，以木系地板配搭素色系牆身，簡單易佈置。米色布藝沙發圍繞中間的茶几而置，營造輕鬆家居感覺。角落擺放翠綠盆栽，與背牆掛上的風景畫相映，為一室增添藝術氣息。廳側設有銀幕般長窗，外望綠山及附近市景，開揚不侷促，養眼怡人。



地毯點綴一室



另一邊的飯廳同樣寬敞闊落，鋪上紅色花紋大地毯，鮮艷搶眼，為簡潔廳堂添上特色，四周潔白牆身亦掛上不少畫作裝飾，令整廳毫不單調。貼牆位置再擺放木系貯物櫃，既可增加收納量，亦可收點綴之效。



單位原則3房1套，戶主將其中2房打通，變成2房1套，各房均相當實用見使，當中主人套房格局較為特別。主人套房與毗連的睡房合二為一，清晰分成寢區及工作間，前者以褐色為主，置大牀於中央，三邊下牀不成問題，周邊設有不少木系家具，裝潢風格統一自然。角落曲尺形落地窗為一室引入充足自然光線，使室內充滿朝氣。另一邊經打通的空間塑造成工作間，置書桌組合，供戶主閒時於此閱讀或是辦公。



以上介紹的是AQUA 33 1座中層單位，實用面積1324方呎，3房改2房2廳連1套房，另設1工人套房，業主現叫價1850萬元連1車位放售，折合實用面積呎價約13973元。