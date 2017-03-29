中原資深區域營業董事黎妙蘭表示，柴灣杏花邨3座低層6室，實用面積453方呎，望內園景，附有裝修，以678萬元易手，平均呎價14967元，買家為用家，原業主於2011年以396.8萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利281.2萬元，單位升值71%。
Q房網高級營業經理楊家俊表示，薄扶林置富花園15座中層C室，實用面積588方呎，望園景及山景，以710萬元易手，實用呎價約為12075元，原業主於2009年4月以355萬購入，持貨約8年，帳面獲利355萬。
天宇海呎價12017元
利嘉閣分行首席聯席董事劉鵬昌表示，馬鞍山天宇海6A座低層D室，實用面積約724方呎，三房兩廳連儲物房間隔，外望山景。業主原開價890萬元，經議價下減20萬元或約2.2%，單位以870萬元易手，實用呎價約12017元。原業主於2010年10月份，以約499.8萬元購入上址，帳面獲利約370.2萬元，物業升值近74%。
美聯物業分行高級營業經理陸家民表示，屯門疊茵庭2座中層G室，實用面積約為499呎，以約492.5萬元成交，實用呎價約9870元。買家為外區上車客。原業主於07年4月以約125.5萬元購入。尚有相關新聞，詳情可上www.property.singtao.com