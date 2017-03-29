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﻿迎海獲市價承接

2017-03-29 列印
　　世紀21奇豐物業海典灣分行經理胡佩碧表示，馬鞍山迎海3座低層G室，實用面積579方呎，座向西北望遠景，放盤2個月，獲上車客零議價以738萬元承接，實用呎價12,746元，屬市價水平。

　　原業主於2012年9月買入物業，當時作價600萬元，帳面獲利138萬元離場，物業5年升值23%。

　　美聯分行助理區域經理姚偉明表示荃灣爵悅庭北爵庭高層G室，實用面積約為561呎，原則一房單位，望開揚山景，以約800萬元成交，實用呎價約14260元，屬屋苑同類新高，買家為換樓客，見上址高層開揚，故決定入市。原業主於07年8月以約295萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約505萬元，升值約171%。
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