﻿半島豪庭亮麗雅廳休閒寫意 鳥瞰市海雙景

紅磡半島豪庭，入伙約17年，毗鄰港鐵紅磡站，步程10分鐘內，盡享交通優勢。是次為大家介紹的是1座高層單位，實用面積968方呎，向東南，前為紅磡市景，遠望郵輪碼頭海景，十分開揚。



半島豪庭坐落於紅磡紅荔道，設5座物業，共提供逾1660伙單位。第2至4座以弧形並列排開，唯有第一座獨立一幢。屋苑會所配套多元，戶外泳池、健身室、桑拿室等一應俱全。消遣購物方面，附近的黃埔花園商場店舖林立，可給住戶更多選擇。



是次推介的單位是1座高層E室，實用面積968方呎，間隔為3房2廳連1套房。甫入單位，先見簡約木系廳堂，大廳呈長形，並設有偌大長形窗戶，引入充足自然光線，照遍一室，光猛開揚。客飯兩廳涇渭分明，中央有通往睡房的走廊，木地板略呈反光，更顯整潔企理。客廳位於窗邊，四正實用，2組沙發並排而放，前方置有電視櫃等簡約家具後，活動空間仍然充裕。一旁的大窗附設窗台，可用以置物或作裝飾佈置，業主於此放置小盆栽，點綴及綠化家居。



特色掛畫點綴飯廳



另一邊的飯廳自成一隅，灰黑色餐桌倚牆擺放，四周空間寬闊，毫不感擠迫，牆上掛上掛畫，後方擺放了矮身飾櫃，放置裝飾品，營造清新典雅的用膳環境。



單位設有3間房，其中一間為套房設計，每間房空間寬敞。主人套房間隔修長，大牀置中，三邊下牀亦不成問題，牀頭放置2組小櫃子貯物，一側設有大窗，外望紅磡市景，遠眺郵輪碼頭一帶海景。其餘房間佈置成書房及衣帽間，書桌組合正對大窗，貼牆位置設高身大衣櫃，令衣物收納量大大增加。



浴室以淺色為主，設有長形大鏡櫃，洗手台亦一同延長，讓住戶梳妝時更為方便。洗手台下方設置貯物櫃，善用空間。廚房內籠深，可容納多人同時下廚，廚櫃大致以L形設置，兩邊料理桌提供寬鬆的下廚環境。



以上介紹的是半島豪庭1座高層E室，實用面積968方呎，間隔為3房2廳連1套房，外望紅磡市景及郵輪碼頭海景，業主現叫價1780萬元放售，實用呎價18388元。