﻿THE BEACHSIDE純白廳優雅 外望開揚海景

THE BEACHSIDE鄰近淺水灣泳灘，由於單位面積較細，相對地較易進駐淺水灣豪宅區。是次走訪其中一個高層單位，實用面積678方呎，間隔四正，擁特大套房及近落地大窗，更享開揚泳池及遠海景，風光明媚。



THE BEACHSIDE與淺水灣泳灘僅一街之隔，環境清幽寧靜。項目樓齡24年，屬單幢物業，雖然樓高4層，但設有電梯及泳池，配套相當完善。物業1梯6伙，共提供24個單位，實用面積最細678方呎，最大887方呎，屬淺水灣入場之選。是次走訪的高層大宅，就屬當中最細的678方呎2房入場戶型。大廳呈寬敞長方形，客飯兩廳相連，可輕鬆佈置各式大型家具。全屋均以白色為主調設計，簡潔自然，裝潢簇新。大廳以大片牆鏡裝飾，擴闊室內視覺空間；又設一列近落地大窗，面朝泳池及湛藍海灣，景觀開揚，自然怡人。



單位原則2房1套，業主將2間睡房打通，改成1間特大套房。睡房間隔四正，即使布置大型雙人牀及衣櫃，亦綽綽有餘。房內亦置有多個書櫃及書桌，地方實用。房間設有多扇闊落橫窗，光猛通爽，且外享海景及翠綠山景，清新悠然，引景入室，舒適恬靜。



廚房改成開放式，間隔方正，置兩邊煮食櫃枱，設5個爐頭，並有長島吧枱及通風窗。客套兩廁均保養簇新，裝潢素雅；分別置浴缸及淋浴間，乾爽整潔。



上述單位為THE BEACHSIDE高層D室，實用面積678方呎，採1套房2廳間隔，原則2房1套。



業主現叫價1850萬元連1車位放售，實用面積呎價約27286元。