﻿買家入市積極 一線盤受捧

據星島地產網報道，美聯物業新元朗中心分行首席聯席區域經理徐榛(Wen Tsui)表示，樓市氣氛活躍，元朗區一線屋苑成交活躍，捧場客紛入市。該行剛促成元朗YOHO Midtown 693實呎兩房單位成交，買家斥約910萬元承接。



徐榛稱，剛成交的元朗YOHO Midtown為8座高層F室單位，實用面積約為693呎，建築面積約901呎，兩房間隔，議價20萬元，以約910萬元成交，折合實用面積呎價約為13,131元，建築面積呎價約為10,100元。買家鍾情屋苑品牌，見上址高層闊落，故決定承接。



香港置業將軍澳澳南分行助理分區董事劉浩勤(Ken Lau)表示，將軍澳天晉1期有高層2房戶，以約840萬元易手，實用呎價15,672元。



劉浩勤表示，成交單位6座高層D室，各東北望街景，單位實用面積約536平方呎，建築面積約693平方呎，以約840萬元成交，實用呎價約15,672元，建築呎價約12,121元。



利嘉閣地產皇牌屋苑藍天海岸一行市務經理劉景駿表示，市場近日錄得東涌藍籌屋苑映灣園的二手成交個案，單位位於3座低層E室單位，實用面積約518方呎，建築面積約716方呎，為兩房間隔，外望開揚翠綠山景。買家以533萬元承接單位，折合實用面積呎價約10,290元，而建築面積呎價則約7,444元。



據了解，業主於2001年11月，以約177.9萬元購入，持貨至今成功轉售，帳面獲利約355.1萬元，物業升幅約2倍。



中原地產青衣城分行分區營業經理陳輝麟表示，大市氣氛造好，樓價急升，促使買家紛紛加速入市，青衣區本月錄得約50宗成交，市況暢旺，盤源更見緊張。



陳輝麟指，海欣花園新近錄得6座高層E室成交，單位實用面積465平方呎，建築面積614平方呎，兩房間隔，向東南，享海景，以638萬元沽出，折合平均實用呎價13720元，創屋苑呎價新高。



中原地產屯門瓏門第二分行分行經理鍾宏遠表示，大市氣氛牽動下，瓏門本月成交非常暢旺，共錄得14宗成交，平均實用呎價13300元。盤源持續收窄，價錢被搶高，促使睇樓客快速拍板入市。



鍾宏遠指，瓏門8座低層A室，實用面積508平方呎，兩房間隔，叫價700萬元，上車客一睇即中，即場議價20萬元，見業主肯減價，減價後價錢亦屬市場價，立即拍板以680萬元購入單位，折合平均實用價13389元。























