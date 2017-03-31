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﻿細價戶連錄好價易手

2017-03-31 列印
　　新盤熱銷令市場氣氛高漲，缺盤的細價戶亦接連好價易手。世紀21奇豐物業御龍山分行助理區域營業董事周淑萍表示，新近錄得沙田第一城1座中層E室成交，單位實用面積451平方呎，3房間隔，座向東北面望河景，終以675萬元沽出，實用面積呎價14,967元，創同類戶型呎價新高。

　　另外，馬鞍山新盤效應，帶動區內二手銷情，尤其鄰近港鐵烏溪沙站的簇新物業，更不乏買家支持。世紀21奇豐物業海典灣分行經理胡佩碧表示，該行剛促成馬鞍山銀湖天峰5座中層B室成交，單位實用面積747平方呎，3房（1套）間隔，座向西面享海景，單位放盤3個月，原開價1,000萬元，經少議價後上車客以996萬元承接，實用面積呎價13,333元，屬市價水平。　
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