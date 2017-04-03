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日報新聞 > 地產

﻿二手再錄高價交投

2017-04-03 列印
　　據星島地產網報道，部份二手屋苑再錄高價交投，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居8座中層B室，面積522方呎，兩房間隔，以805萬元易手，呎價15421元，創同類單位新迢高價。

  原業主於2011年以446萬元購入單位，持貨逾6年，現沽貨帳面獲利359萬元離場，樓價升值8成。
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