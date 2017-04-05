第一場五班一二○○米泥地。每逢有「飛霞」在陣的賽事，十居其九都是快步速，其中大前仗此馬配柏寶跑同程，因同場並無其他前領型馬，筆者滿以為此駒有望按慢步速單騎放到，怎料最終都造出比標準快近0.8秒的頭八百米段速，可見此馬並非鞍上人想按慢就會輕易就範。再說，今次同場有「好友心」配蔣嘉琦，預期除了搶放都別無他途，那就更確保會開出快步速。 「大收成」三季以來只跑過一次泥地千二米，在四班負近六個身位跑第六，表面上泥地性能似一般。但其實該仗因排十一檔起步，早段唯有搶放一途，遇上同場有前速飛快的「威先生」，結果兩駒早段拍住造出比標準快近0.6秒的超快步速，所以轉入直路後不久，「威先生」已率...

2017-04-05