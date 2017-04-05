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日報新聞 > 地產

﻿豪宅紛錄成交個案

2017-04-05 列印
　　豪宅屋苑紛錄交投，利嘉閣聯席董事李德臻表示，跑馬地雲暉大廈B座高層連天台戶，面積約1513方呎，為3房間隔，望開揚景，以6000萬元易主，呎價約39656元。據了解，原業主於2014年3月份，以約4876.9萬元購入上述單位，持貨至今成功轉售，帳面獲利約1123.1萬元。

　　利嘉閣分行經理梁志偉表示，南區明慧園低層A室，面積約1583方呎，為3房連套房間隔，望海景，在零議價下以5500萬元交吉易手，呎價約34744元，據了解，原業主於2008年12月，以約2525萬元購入，持貨至今成功轉售，帳面獲利約2975萬元，升幅近1.2倍。

　　世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角半山萬德閣B座低層5室，面積720方呎，3房間隔，望樓景，獲換樓客以1090萬元承接，呎價15139元，屬市價水平。
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