﻿北角半山豪宅叫價硬淨 睇樓量上升

剛過去的3月，北角半山豪宅睇樓人次保持平穩向上，但交投卻略見放緩，主要受壓於貼市價盤源不多所致，匙盤寥寥可數，加上業主叫價硬淨，議價空間近乎零，令整體成交量未見突破。指標屋苑如珊瑚閣、海天峰等只錄零星成交，僅賽西湖大廈表現理想。



美聯物業首席高級營業經理胡宗樂表示，北角半山豪宅市場本月表現平平，3月暫錄20宗二手成交，與上月的21宗相差不大。區內睇樓人次及問盤量方面雖然有增無減，但交投卻持續受壓，主要是因為大部份盤源早被市場消化，部份業主見現時市況持續向好，遂封盤惜售，多個大屋苑盤源萎縮，匙盤亦不多於5個。以海天峰為例，目前17伙待售盤中，一個匙盤也沒有。



賽西湖大廈微減2萬沽



世紀21日昇地產聯席營業董事蔡嘉駿也指出，不少業主深明盤少狀態下，市場上肯放售的單位變得更搶手，繼而轉趨心雄，收窄議價空間，甚至臨時反價，例如北角半山豪宅賽西湖大廈3座低層A室，實用面積1105方呎，3房1套房間隔，原叫價2030萬元，終以2020萬元易手，實用呎價18281元，議幅不足1%。另外，珊瑚閣A座中層單位，實用面積1173方呎，3房1套房間隔，業主原叫價2100萬元，見大市氣氛向好，即加價至2250萬元，加幅逾7%。



珊瑚閣僅2匙盤



此外，區內貼市放盤選擇有限，例如位於天后廟道上的珊瑚閣，目前只有8個放盤。珊瑚閣3月暫只錄1宗易手，A座低層戶，實用面積1173方呎，3房1套房間隔，獲買家以1800萬元承接，實用呎價15345元，可算是市價水平。至於2月份，同樣只有1宗成交，C座高層戶以1120萬元易手，實用呎價16944元。屋苑目前只有8個放盤，匙盤僅2個，其餘皆為連租約戶，普遍業主不設議價空間。



海天峰高市價3%售予同區客



美聯物業首席高級營業經理胡宗樂亦表明，大部份貼市價放盤早被消化，現時市場上的放盤多略高市價。不過，有買家擔心未來盤源會進一步下跌，而加快入市步伐，例如海天峰本月錄得的成交中，質素平平的2座低層戶，便以高市價3%沽予同區用家。回顧2月，屋苑同樣只錄1宗成交，單位為2座低層A室，實用面積998方呎，以2298萬元易手，實用呎價23026元。屋苑目前有17個放盤，當中匙盤1個也沒有，逾8成為連租約放售，平均實用面積每方呎叫價徘徊於26000至29000元，業主可提供之議價空間少於2%。



胡氏透露，雖然大部分屋苑只錄零星成交，但老牌豪宅賽西湖大廈本月表現卻理想。賽西湖大廈本年至目前為止只有4宗二手成交，全部皆於3月錄得，平均實用呎價約24500至25000元，共中1宗為銀主盤成交，10座低層A室以2880萬元易手，實用呎價22857元。現時，該屋苑待售盤有8個，匙盤僅2個，只有個別業主可提供3%以內的議價空間。