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日報新聞 > 地產

﻿市場連錄市價租賃個案

2017-04-07 列印
　　租務市場再錄市價租賃個案，美聯首席高級營業經理羅潔儀表示，九龍塘畢架山花園17座地下連花園戶，面積900方呎，連約326方呎花園，屬3房1套間隔，單位企理實用，獲家庭客承租，每月租金約3萬元，呎租約33.3元。

　　祥益地產助理客戶經理古文彬表示，屯門兆康苑J座高層3室，面積431方呎，屬兩房間隔，擁開揚景，附設企理裝修，日前獲區內客垂青，以9300元承租，呎租21.6元，據悉，因屋苑比鄰鐵路站交匯點，出入交通便利，故吸引租客垂青。

邁亞美海灣呎租26.7元

　　祥益地產高級營業經理袁思賢表示，屯門邁亞美海灣2座低層G室，面積450方呎，以1.2萬元租出，呎租為26.7元。
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