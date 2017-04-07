﻿凱旋門柔麗雅廳 露台眺望海景

凱旋門坐落在機鐵九龍站上蓋，以其拱門外觀為人熟知，更成該區地標之一。屋苑鄰近港鐵柯士甸站，又毗連西九文娛藝術區，不少富豪買家因此睇好物業潛力，曾錄多宗天價成交。是次走訪其中一個高層單位，實用面積1010方呎，內擁獨特冷暖色對襯裝潢，並附設露台，外望開揚海景。



樓齡約12年的凱旋門，由4座物業組成，共提供1054伙，間隔面積多元化，標準單位由最細395方呎1房至2756方呎4房均有提供，另有部分特色單位，最大面積逾4000方呎。摩天會所設於500呎高空，內置25米長空中泳池。凱旋門位置優越，基座為大型商場圓方，內設各式名店、食肆及零售店，並有大型戲院及溜冰場等，屬區內豪宅地標。



是次介紹的高層單位，實用面積1010方呎，大廳呈寬敞長方形，客飯兩廳採用全灰冷色系配搭木系裝潢，綴以黑色家具，型格前衛，又不失家居溫馨。方形客廳置有2張黑色沙發、白色地毯及木系組合櫃。而飯廳置有6座位長木餐桌及木櫃，互相呼應。



大宅原則3房連1套房，現改為2房連1套房，房間寬敞四正，裝潢與大廳一致。主人套房以冷暖色相襯，大型雙人牀可三邊下牀，更有空間設置大型衣帽間。房內設有偌大窗戶，景觀開揚，採光度高。另一房現劃為酒窖，內置大型酒櫃，為品酒之人最愛。浴室設有大鏡及淋浴間，裝潢優雅，乾爽整潔。



上述單位為凱旋門2A座高層E室，實用面積1010方呎，現時採2房2廳連1套房間隔，附設露台，另設1工人套房，單位原則為3房連1套房，業主現以4500萬元放售，實用呎價約44554元。