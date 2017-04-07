﻿翔龍灣對色裝潢大廳 飽覽遼闊海景

土瓜灣大屋苑翔龍灣，臨海而建，自設商場及住客會所，配套完善。是次走訪其中一個中層單位，實用面積889方呎，裝潢優雅溫馨，附設露台，俯瞰渡輪碼頭一帶開揚海灣。



翔龍灣坐落於新碼頭街臨海地段，位置靠近九龍城碼頭及啟德新發展區，屋苑樓齡僅11年，由5座物業組成，共提供1783伙住宅，主打面積360至427方呎2房細單位，及546至901方呎3房中型單位，另有少量逾千方呎4房戶供應。



是次介紹的單位就屬屋苑較大面積的3房連1套房戶型，面積889方呎。單位大廳方正寬敞，採用白、灰、黑三色裝潢，綴以少量家具，簡約溫馨。廳內置有6座位長木餐桌，又有藍黑灰白色躺椅數張，地面鋪墊灰色及白色地毯，簡約中不乏色彩點綴。大廳附設露台，並以玻璃門連接，居高臨下，外望九龍城碼頭，鳥瞰開揚海景，舒適怡人。



半開放式廚房



大宅3房連1套房間隔，寬敞四正，裝潢簡約溫馨。主人套房以白色為主調，大型雙人牀可三邊下牀，房內設有偌大窗戶，享無垠海景，採光度高。套廁呈半開放，內設雙洗手台及浴缸，有玻璃門作分隔，乾爽整潔。其餘睡房亦方正實用，以白色為主調，可同時兼容大牀、書桌及衣櫃，溫暖舒適。



廚房改為半開放式，間隔方正，全白色裝潢，內置兩邊煮食櫃枱及上下層廚櫃，設備齊全。客廁設有大鏡及淋浴間，保養簇新。



上述單位為翔龍灣6座中層F室，實用面積889方呎，採3房2廳連1套房間隔，連露台，業主現以1498萬元放售，實用呎價約16850元；並同時以每月36000元放租，實用呎租40.5元。