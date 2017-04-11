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﻿二手市價租務持續

2017-04-11 列印
　　二手市場再錄市價租務個案，中原分區經理周偉航表示，火炭御龍山5座低層C室，面積554方呎，兩房間隔，以22000元租出，呎租39.7元。業主於2012年以492萬元購入單位，是次租出單位可享約5.4厘租金回報。

　　中原分行經理杜文俊表示，沙田全輝中心A座低層9室，面積266方呎，1房間隔，以10800元租出，呎租40.6元，新租客為外籍人士，業主於2016年4月以268萬元購入上址，是次租出單位可享約4.8厘租金回報。

　　Q房網營業經理王俊安表示，天后佳景大廈中層4室，面積531方呎，屬2房間隔，望煙花海景，獲租客以2.48萬元承租，呎租約46.7元，據了解，業主於2016年11月以730萬元購入上述單位，租金回報逾4厘。
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