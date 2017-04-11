﻿環境優美清幽寶雲閣 柔光映襯簡約廳堂

寶雲閣坐落中半山物業較疏落的寶雲道，享港島名校校網之餘，當中大部份單位亦享開揚半山景觀，環境優美清靜。是次走訪其中一個低層單位，擁3房1套房，佈置溫馨雅致；更擁偌大露台及玻璃門，俯瞰中區都會，璀璨怡人。



位於寶雲道11A號的寶雲閣屬單幢物業，樓齡28年，自設泳池及會所。大廈樓高20層共39伙住宅，主打實用面積1445方呎起至1485方呎的3房1套豪宅，另外有4個1686方呎至2325方呎的頂層複式單位提供。是次介紹的低層單位屬物業入場的1485方呎戶型，大廳呈L形，客飯兩廳涇渭分明，均採長方形設計，並以白牆及木地板裝潢，配以天花燈槽，簡潔雅致。客廳置有黑色小型沙發、躺椅及玻璃面茶几，襯以地氈及黑色電視櫃，布置溫馨。沙發旁有寬廣玻璃門及近落地廳窗，外連露台，引景入室，令一廳通爽澄明。露台面朝中區一帶，能俯瞰璀璨都會及附近翠景，開揚舒適。



大廳另一端為飯廳，以深褐色家具為主調，已置玻璃面6座位橢圓形餐桌，更添矮櫃，以字畫點綴，呈現傳統韻味。餐桌旁有大窗，促進室內空氣對流，採光充足。



字畫點綴一室



主人套房及各房間，均闊落四正，可輕鬆佈置雙人大牀和高身衣櫥等大型家具。主人套房中的雙人大牀可三邊下牀，偌大橫窗鳥瞰半山，景觀開揚光猛。其餘睡房均以全白色佈置，雙人牀皆可三邊下牀，其中一間更多添1張單人牀。房內亦設大窗，享開揚景，採光充足。



獨立廚房以白色廚櫃為主，設兩邊煮食櫃台及通風大窗，設備齊全。套廁及客廁均置大鏡及淋浴間，保養簇新，色調素雅自然，乾爽整潔。



上述單位為寶雲閣低層B室，實用面積1485方呎，採3房2廳連1套房間隔 ，連露台，另設1工人套房。業主現叫價4600萬元連2車位放售，實用呎價約30976元。