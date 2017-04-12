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日報新聞 > 地產

﻿屋苑連錄市價租務個案

2017-04-12 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益地產區域董事林偉光表示，屯門大興花園2期11座中層C室，面積464方呎，屬兩房間隔，日前獲一名區內客垂青，以1.15萬元承租，呎租為24.8元。

　　中原分區經理周偉航表示，沙田九肚玖瓏山再錄租務個案，為天瓏閣D2座中層E室，面積964方呎，屬3房連套房及工人套房間隔，以30000元租出，呎租31.1元。業主於2015年以1268萬元購入單位，是次租出單位可享約2.8厘租金回報。

　　中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海．星灣19座中層H室，面積795方呎，屬3房連儲物房間隔，以27000元租出，呎租34元，新租客為同區家庭，業主於2014年以910萬元購入單位，是次租出單位可享約3.6厘租金回報。
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