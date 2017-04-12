﻿天台偌大廣闊翠瓏 中空樓底高曠廳堂

大埔半山洲一帶環境清幽寧靜，翠綠環抱，附近分佈的多為洋房及村屋，景觀開揚遼闊。以下為大家介紹一幢樓高2層的獨立屋，實用面積逾3800方呎，再連萬呎大花園，內附氣派裝潢，盡顯風範。



甫踏入大宅，先見其高曠寬敞之廳堂，門廳中空樓底配合圓形天窗，豪華具格調。地下樓高4.15米，長廳修長闊落，一側設有整排落地玻璃窗，外連偌大花園，室外園景翠綠怡人，後有翠山相伴，儼如油畫般優美，同時亦為一室引入充足自然光線，大大加強空間感。



另一端的飯廳間隔方正，正對長窗，假天花滲出柔和暖光，塑造高雅用膳環境。後方毗連的廚房採中島式設計，木系褐色地櫃清新素雅，四周活動空間充裕，多人同時下廚大顯身手亦不成問題。



連逾萬呎花園



大宅間隔為5房連4套房，其中一房位於地下，其餘則在1樓。拾級而上，來到主人套房。房間極為修長，可打造明確佈局。長窗外望青翠景色，閒時立於窗前賞景，實在令人心曠神怡。經過衣帽間來到浴室，以淺色系為主，浴缸倚牆而置，角落再設獨立淋浴間，設備簇新齊全。其餘套房皆四正見使，偌大窗戶享無遮擋美景。



大屋同時設有1697方呎天台，鋪上戶外木地板，以玻璃為欄，感覺開揚通透，近望翠山，遠眺山巒，更覺與大自然貼近。



以上介紹的是大埔半山洲翠瓏，實用面積3813方呎，採5房3廳連4套房間隔，另設工人房、14121方呎花園及1697方呎天台，自設升降機。業主現以招標形式放售，暫未定截標日期。