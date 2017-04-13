﻿「禪」意居停 中式擺設融入設計

一個具有東方色彩的室內設計，向來都吸引不少傳統愛好者青睞，尤其當戶主有許多中國特色的擺設及收藏時，要將珍藏完全融入於家居又不着跡，絕非易事。以是次設計個案來說，設計師留意到戶主夫婦喜愛東方韻味，一直有收藏各種中式擺設，故此在居室設計中注入「禪」的元素，打造型格「中國風」居停。



這間位於跑馬地樂活道的設計個案單位，早於戶主夫婦移民前買入，移民後作出租之用。近年戶主夫婦從海外回流，決定把物業收回自住，但因物業樓齡偏大，又適逢大廈進行大維修，因此邀請設計師Eric Fung親自操刀，為這間舊居「大變身」。



甫步進單位，便可感受到淡淡的古香雅韻，客飯廳線條簡約，素材色調以啡、白、灰為主。設計師在客廳牆身設計了一幅延伸至飯廳的條紋牆，並把通往睡房的門暗藏其中，營造一氣呵成感覺，左邊拼接白色石材牆，使牆身感覺更寬闊。



木紋襯托中式展示櫃



客廳擺放曲尺形白色沙發，加上旁邊黑色茶几，搭配典雅之餘亦不失時尚。而飯廳一側放置了中式展示櫃，讓戶主展示珍貴收藏。為配襯出中式古風，設計師特意選用仿木紋的地磚，以便襯托屋內中式家具，加上飯枱上的水晶吊燈，使整體配搭更顯得和諧。



設計師認為主人套房原本的空間「大而無當」，睡牀連接衣帽間及浴室的空間似乎太過「空蕩蕩」，於是設計一幅屏風間隔分隔開牀架與衣帽間及浴室的空間，減少空蕩感，而屏風的木條子及圓形裝飾圖案，亦使主人套房裏充滿「禪」味。戶主夫婦崇信風水，睡牀擺位經過細心考慮，設計師在房中亦預留位置讓戶主夫婦可因應需要而調動牀頭方向。



戶主夫婦與侄女同住，為了讓侄女有更多私人空間，設計師把客廁間隔一開為二，並預留大半空間劃作侄女房間的套廁，即變相多了1間套房，而原來的客廁則改成只有坐廁及洗手盆的洗手間，以善用每寸空間。



加裝地台方便賞景



此外，書房亦加入了巧思，設計師考慮到單位半身窗戶位置較高，景觀視角較狹小，因此特別在近窗戶位置加裝了地台，使戶主可安坐於搖搖椅上飽覽快活谷馬場的綠茵景色，而地台及書櫃又可作為貯物，可同時兼顧美觀及實用。



廚房間隔改動不大，但由於位處門口玄關旁，設計師便想到把廚房設計成半開放式間隔，把廚房窗戶透入的光線帶進玄關，而廚房門改以趟門設計，趟門打開後，頓使玄關更光猛。