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﻿港景峯呎價2.3萬成交

2017-04-18 列印
　　美聯分行市務經理（銷售）余慶麟表示，尖沙咀港景峯3座高層E室，實用864方呎，屬3房1套連士多房間隔，獲用家以約2000萬元承接，呎價23148元。原業主於11年8月以約2010萬元購入，是次轉售帳面微蝕10萬離場。

　　中原高級分區營業經理簡英譓表示，西半山高雲臺中層C室，實用776方呎，3房套間隔，以1358萬元易手，呎價17500元。原業主於多年前買入單位，現帳面大幅獲利離場。

　　中原高級分區經理張仲偉表示，九龍塘又一居1座中層D室，實用566方呎，採3房套房間隔，以1050萬元易手，實用18551元。據悉，原業主於05年5月以428萬元買入，持貨近12年，帳面獲利622萬元離場，升值逾1.4倍。
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