﻿佐敦嘉文花園靜中帶旺 面積862呎 綠化景致

九龍覺士道一帶物業，以對正九龍木球會一片綠草地為賣點，位於此地段之上的嘉文花園，向來少有放盤，是次介紹的放盤，實用面積862方呎，2房1套房設計，連雅致裝修，並享有市區難求的綠化景觀。



位於覺士道9號的嘉文花園，旁為單幢豪宅御景臺，嘉文花園由3座組成，約20年樓齡，設有190個單位，另有住客會所設施，位置上，距港鐵佐敦站少於5分鐘步程，另距紅磡站、九龍站以及未來高鐵站約5分鐘車程，快速接連多線鐵路，交通可謂四通八達。



2房1套連車位



而是次介紹的放盤位於3座低層，實用面積862方呎，為2房1套加士多房間隔，代理稱，現市場該屋苑暫時僅得2間同類放盤。



馬上走進單位，首先會見到經改裝後的開放式廚房，右邊為長型客飯廳，左邊則為2個房間及士多房位置，室內裝修以白色及棕色為主調，走簡約時尚風格，而燈槽設計亦為居室注入暖意柔光，加上大廳的兩邊窗引光景入室，外望木球會景觀，感覺舒適。



至於房間就基本間隔四正，易於擺放家具之餘，窗台設計亦加大貯物空間，另主人套房及客房分別向東南及西北，主要外望樓景。



市況方面，美聯物業區域營業董事陳泰圖表示，嘉文花園今年暫未錄得成交，最近一宗買賣為去年12月錄得1座中層B室，屬面積1,057方呎的3房套，連車位以約2,420萬元易手，至於同類的2房成交則要追溯至去年10月份，當時有3座低層D室，面積862方呎，以1,860萬元沽出，呎價17,222元，而目前同類2房放盤，定價由2,000萬元起。