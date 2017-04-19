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﻿屋苑連錄市價租務個案

2017-04-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣市務經理陳敏生透露，荃灣愉景新城7座高層C室，面積約485方呎，採2房間隔，望山景，以15800元租出，呎租約33元，據悉，業主於1998年以約346萬元買入，現出租可享租金回報約5.5厘。

　　中原分行經理黃啟立表示，粉嶺花都廣場3座中層E室，面積370方呎，2房間隔，以10500元獲承租，呎租28.4元。據悉，業主則於2010年以142萬元購入上址，是次租出單位可享約8.9厘租金回報。

　　Q房網營業經理涂裕章表示，長沙灣泓景臺8座低層H室，面積477方呎，望內園景，獲租客以1.8萬元承租，呎租約為37.7元，據了解，業主於2008年以322萬元購入，租金回報約6.7厘。
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