﻿柏景灣中空巨廳盡展空間 銀幕窗賞市景

柏景灣坐落奧運站海庭道，毗連港鐵站，交通方便，屋苑樓齡約16年，自設住客會所，設有泳池、球場等，並有大型商場，配套完善。是次走訪其中1個高層特色單位，業主利用特高樓底優勢，斥資近200萬元豪裝成複式大宅，擁中空樓底，風格高貴典雅。



柏景灣分2期由9幢大廈組成，共提供2996伙住宅，間隔多元，除了提供2房及3房單位之外，另有少量特色單位，實用面積由400餘方呎起，至千方呎以上亦有供應。



是次介紹的放盤屬屋苑高層特色戶，擁特高樓底，業主順勢將大宅改裝成複式設計，內置樓梯，擁中空樓底，裝潢花費約200萬元，極具氣派。



約200萬元豪裝



大廳位於複式下層，採用白色牆身及柚紅色木地板作基礎裝潢，置有2張大型黑色沙發及茶几，典雅溫馨。



大廳設有巨型落地大窗，配合中空特高樓底及豪華水晶吊燈，富麗堂皇。旁邊飯廳則以白色雲石地磚裝潢，使客飯兩廳涇渭分明。廳內置有大型圓餐桌，又以山水壁畫點綴，洋溢藝術逸美。



壁畫點綴飯廳



大宅擁5房連3套房，部分置於上層，寬敞四正，以黑灰色為主調設計，裝潢沉穩雅致。睡房可置大型雙人牀，可三邊下牀，更有多款家具，包括書桌、書櫃及大衣櫃等。房內設有偌大近落地窗戶，採光度高，溫暖舒適。



廚房略呈鑽石形，門口經改裝擴闊，改設玻璃大門，擴展視覺空間，相當精緻。廚房內置四邊煮食櫃枱，並可容納雪櫃、洗衣機及各式爐具，設備齊全。浴室設有浴缸，有玻璃屏風，裝潢優雅，乾爽整潔。



上述單位為柏景灣6座高層E室，實用面積1102方呎，複式設計，採5房2廳連3套房間隔，另設1個工人套房，業主現叫價3200萬元放售，實用呎價約29038元。