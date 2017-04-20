﻿素雅簡約風 大廳捨電視櫃

空間寬敞的大宅，是不少人夢寐以求的理想居所，若缺少高曠的樓底似乎有點美中不足。如這次介紹、面積逾2,000方呎的設計個案，倘大的飯廳卻欠缺高樓底，設計師特別在客飯廳打造一幅特色天花，並巧妙地利用素色、燈光與線條的特性，擴充空間的觀感之餘，亦能營造簡約美感。



這個位於大埔白石角的設計個案，實用面積超過2,000方呎，4房2廳，結構上沒有重大改動。戶主夫婦育有一對子女，一家四口。設計師Alain Wong以白色作為主調，配以素色的牆身及家具，度身訂造一個簡約特色居所。



甫進門，白色的矮櫃、落地貯物櫃一直向大廳裏延伸。客廳的一幅大地毯，明確地劃分開客飯廳兩個區域。由於戶主愛好在家中舉行派對，故設計師著力於各方面營造客飯廳空間感。客飯廳沒有加入繁瑣的家品，一張曲尺形沙發、一張木色餐桌，並以白色貼牆燈和牆上的畫作點綴，流露極簡的氣息。



特色天花擴空間感



廳堂樓底不算高，設計師因此打造了特色天花，假天花上以木色長條形燈槽代替吊燈，節省樓底空間，並以燈飾線作粉飾，配合周圍的燈槽補充光源，假天花與燈槽形成空間上的對比，擴充了樓底觀感。



大廳捨棄了電視櫃，並把裝置移至其他房間內，以騰出空間予戶主派對享樂。書房特意用上反牀式設計，有需要才拉下睡牀使用，空間上增添靈活性。為了善用空間及切合貯物需要，收納的重心落於書房落地大櫃，當中有不同大小抽屜，可劃出不同的隔層作擺設之用，減少單調及累贅感。



飯廳牆身特別加設白磁板，可以讓子女張貼相片、寫字、畫畫，於生活中增加互動及趣味。白磁板以鋼邊包圍，加上兩邊LED燈映出的柔和燈光，形成功能性兼容的特色牆，並融入客飯廳簡約白的環境。



為追一步擺脫走廊狹窄之感，書房面向走廊位置改為玻璃趟門。天花的線條圖案除了聯繫客飯廳，同時表現整個設計的一致性，不論是房間、客飯廳以至走廊均以線性圖案的天花帶領，遊走全屋，達致首尾呼應之效。



燈映柔光特色牆身



主人房以灰白色為主，牆上用上灰色捫布，加上淺木色的特色牆，貫徹簡單自然感。衣帽間的門戶經過設計師改動，使進出更為方便。白色趟門作隱藏式處理，使視覺上產生更大空間感。房間內只見電視螢幕，其他裝置不露痕跡地收納於特色牆中，維持一貫注重空間感的特色。電視機兩邊牆身滲出柔和白光，使房間變得寧靜舒適。



女兒房門口位置亦有所改動，子女兩房改用趟門，增加小朋友房間之間的互動性之餘，亦保留了各人的私隱度。為照顧子女需要，全屋的牆壁均鋪上牆紙代替油漆，避免小孩玩樂時畫花牆身，而且房間均用上地台設計，以滿足貯物需要。