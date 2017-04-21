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日報新聞 > 地產

﻿屋苑連錄市價租務個案

2017-04-21 列印
　　二手再錄市價租務個案，世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，鑽石山星河明居B座高層8室，面積517方呎，3房間隔，開揚景，經議價後以月租2.1萬元租出，呎租41元，據悉，業主於1998年一手購入上址，當時作價419萬元，以現時月租計算，享租金回報率約6厘。

瓏門1.6萬元即睇即租

  祥益區域董事袁思賢表示，屯門瓏門8座高層C室，面積484方呎，兩房間隔，獲租客定以1.6萬元「即睇即租」，呎租為33.1元。

　　中原副分區營業經理梁廣成表示，火炭駿景園3座高層D室，面積676方呎，以21500元租出，呎租31.8元；據悉，業主於2002年以308萬元購入單位，是次租出單位可享約8.4厘租金回報。
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