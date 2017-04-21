﻿貼市盤源缺乏大埔豪宅 議價收窄交投稍轉好

近月，樓市回暖，其中大埔二手豪宅市場交投也有轉好，樓價增長，貼市盤源不多，業主叫價積極，當中天賦海灣表現相對出色，錄得逾10宗成交，另同區的淺月灣議價幅度亦收窄；而比華利山別墅則逆市而行，錄得多宗大額蝕讓。另外，政府於日前針對「一約多伙」而實施的新辣招，暫時對區內二手豪宅市場未有影響。



利嘉閣地產客戶經理陳文達表示，政府近日實施新印花稅針對「一約多伙」，大埔區內二手業主及買家暫時未有動靜，相信辣招對一手豪客影響較大。反之近月各區樓價急升，換樓客趁價好沽出單位後積極入市，帶動大埔豪宅市場交投轉旺。以成交數字顯示，雖然4月初因業主叫價態度隨大市向好更趨強硬，而暫未錄得買賣成交；但3月份則錄得約25宗成交，較農曆年前成交量增長近3倍，成交價亦上升約3%。區內豪宅盤源大致維持平穩，但有少數業主憂慮樓價高企換樓困難，於是封盤停售。



天賦海灣1房逾千萬沽



陳文達指出，以位於鄰近科學園的大型屋苑天賦海灣為例，市場早前吸納不少低水筍盤，再加上近日錄得逾千萬元1房一手成交，令屋苑業主態度更硬淨。是次成交的1房單位為16座頂層D室，實用面積630方呎，連約600方呎天台，成交價近1100萬元，屬屋苑同類型1房特色單位造價新高。



淺月灣呎價約10000元



天賦海灣二手交投方面，3月份錄得約10宗買賣成交，平均實呎價約13500元。當中包括一個2期溋玥15座低層D室成交，實用面積1053方呎，原業主叫價1200萬元放盤約1個月，僅微減20萬元至1180萬元成交。現時，天賦海灣約有160個買賣放盤，當中以3房戶為主，近2成為連租約放售，平均實呎叫價約12500元，入場費約1300萬元3房。



此外，坐落在露輝路上的洋房屋苑淺月灣叫價持續企硬，於3月份共錄3宗買賣成交，平均實呎價約10000元。當中包括一宗2期單號屋成交，實用面積2012方呎，原業主叫價2600萬元放盤約1個月，最終議價50萬元至2550萬元市價沽出，減幅不足2%。屋苑現時約有僅餘30座洋房放盤，當中以實用面積1500方呎洋房為主，鎖匙盤不足10伙，平均實呎叫價約10500元。最低入場價由1600萬元起，屬於屋苑1期實用面積1450方呎銀主盤；非銀主放盤則由2000萬元起，實用面積約1800方呎。



比華利山別墅錄蝕讓



據中國康樂園地產分行經理馮兆永表示，大埔豪宅市場近月表現不俗，造價亦有上升，但惟獨位於三門仔的比華利山別墅逆市而行，屢錄大額蝕讓。例如3月尾成交的一間翠樺道雙號屋，實用面積2474方呎，原由大手內地買家於2012年5月向發展商以約3830萬元一手買入，持貨5年最終以2880萬元估出，帳面蝕約950萬元。另一宗蝕讓個案亦為翠樺道雙號屋，實用面積1606方呎，原業主於2007年以1864萬元購入單位，持貨10年，日前終以1580萬元易手，帳面蝕約284萬元，損手離場。



馮兆永透露，比華利山別墅於3月份錄得4宗成交，平均實呎價約10630元。現時，屋苑約有100座洋房放盤，以實用面積1900方呎及1600方呎洋房為多，約60伙交吉放售，平均實呎叫價約12000元。