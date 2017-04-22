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﻿九龍塘賢文禮士1677萬入場

2017-04-22 列印
■九龍塘賢文禮士首批50伙價單，價單定價由1806.03萬至5202.47萬元。
■住客會所設施多多，如宴會廳、室內恆溫游泳池、桌球室、卡拉OK房等。
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        由華懋發展的九龍塘現樓豪宅賢文禮士，昨日（21日）公佈首批50伙價單，2房至4房單位，價單售價1,806.03萬至5,202.47萬元，價單呎價19,349至26,288元，折扣後1,677.39萬元入場。

        華懋集團銷售部總監吳崇武解釋，賢文禮士首批50伙屬「禮士起動價」，預告往後84伙加推有好大加價空間，幅度有10%至20%，強調「有好大差距」，預期攻換樓客，最快下周公佈銷售安排。

呎價逾1.93萬

　　位於延文禮士道38號的賢文禮士共設4座分層大樓，共有129個分層戶，另有5間獨立屋，整個項目共有134伙。其中分層實用面積由509至1,979方呎，1房至4房間隔；至於5間獨立屋實用面積由3,452至4,380方呎，為4房3套房3廳設計，洋房內置獨立電梯，天台更設有泳池。



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