﻿南區洋房高曠廳堂盡展空間 坐擁海灣景致

坐落大潭白筆山道的紅山半島，由洋房及分層大廈組成，居住密度低，大部份單位享大潭灣海景及石澳一帶翠綠山景。是次走訪當中一個約3000方呎臨海洋房放盤，內擁中空樓底及豪華裝潢，外連逾千呎大花園，享無垠山海雙景，優美怡人。



作為南區其中一個大型低密度住宅項目，紅山半島於1990至1992年分4期入伙，混合洋房及分層物業。當中A區為分層大廈，共提供248個單位；B，C，D區則為獨立屋，共提供246座洋房。屋苑自設商場、泳池、球場及完善會所，加上大部份單位享開揚山海雙景，環境清幽私隱度高，因此深受不少名人巨賈青睞。是次介紹的臨海洋房屬屋苑面積較大類型，實用面積達3013方呎。大宅樓高3層，採下行式設計，大門入口位於洋房最頂層，穿過玄關閣樓而下，便是樓底特高的大廳。客廳置有大型沙發、花地氈及茶几，配合中空特高樓底及海景巨窗，極具氣派。飯廳位於另一區域，以木系為主調，置有8座位長餐桌，旁倚偌大海景廳窗，清新怡人。



對色時尚家庭廳



家庭廳設於2樓，以黑白對色布置，溫馨時尚。8座位白色長沙發置於廳中，襯以黑色電視櫃及地氈。業主別出心裁，以一幅玻璃牆「打通」旁邊書房，使空間佈置涇渭分明之餘，又令廳通過室內玻璃引入充足自然光，使一室光猛自然。



大宅擁4間睡房，其中2間為套房，分別置於中層及地下。主人套房坐擁地下全層，雙人大牀不但可三邊下牀，更可容納書桌、書櫃、電視及大衣櫃，佈置素雅溫馨。主人房另一賣點是擁約200餘方呎平台，以落地大窗及玻璃門連接，內置休閒桌椅，外望大潭一帶青山翠巒，飽覽大潭海灣，恬靜無垠。俯身而視，便見1300方呎大花園，亦置有各式家具，用途廣泛。其餘睡房均寬敞四正，裝潢素雅，可輕鬆容納各式大型寢具，並有偌大窗戶，外望遼闊海灣，清新和煦。套廁亦特大，其中一個更同時設有大浴缸及淋浴間，並設海景大窗。廚房方正廣闊，置多套銀色廚櫃，設三邊煮食櫃枱及各式爐具，設備齊全。



上述洋房為紅山半島雙號屋，實用面積3013方呎，採4房3廳連2套房間隔，另設1300方呎花園及1個工人區。業主現以1.08億元連2個車位放售，實用呎價約35845元。