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﻿屋苑再錄市價租務個案

2017-04-25 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事馮智堯表示，將軍澳帝景灣5座低層B室，面積約826方呎，屬3房間隔，獲區內客以約2.7萬元承租，呎租約32.7元，業主於2015年6月以約1110萬元購入上述單位，回報率約3厘。利嘉閣助理分區經理鄭敬曦稱，薄扶林貝沙灣1期3座中層B室，面積約1190方呎，為3房間隔，享海景，以60000元連車位租出，呎租約50.4元，據了解，業主於2003年以約614萬元購入，現租出可享租金回報率約12厘。

　　利嘉閣市務經理王亦俊稱。將軍澳中心12座高層G室，面積約648方呎，為3房間隔，以18500元租出單位，呎租約29元。據了解，業主於2004年以約251.8萬元購入物業，可享租金回報約8.8厘。
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